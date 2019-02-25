YENİBOĞAZİÇİ’NDE AYRELLİ GÜNÜ DÜZENLENDİ

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:27

Etkinlik, geleneksel yerel yemekleri yaşatmak ve çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik eden merkezi İtalya’da bulunan Slowfood’a kayıtlı Slowfood Salamis ile Slowfood temelinde oluşturulan Cittaslow ağı üyesi Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlendi.



Yeniboğaziçi Parkı’nda, ayrelli yemekleri başta olmak üzere, Aytotoro Tavası, enginarlı pilav, gömeç çorbası gibi geleneksel yemekler ve doğal ürünlerin satışı için tezgahlar kuruldu.



Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mevsimin doğal ürünlerinin tüketimini teşvik için düzenlenen etkinlik “Mevsiminde Üret, Mevsiminde Tüket” sloganı ile yapıldı.



Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman bu gibi etkinliklere ve çalışmalara Belediye olarak destek vereceklerini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Zurnacılar, yerel tohumların yaşatılmasına yardımcı olmak amacıyla, Tohum Takas Şenliği hazırlıkları kapsamında Belediye’nin de katkılarıyla toplantı düzenlendiğini de kaydetti.





Slowfood Salamis Birliği lideri Umut Kurşun da, etkinliği, yerel yemek geleneklerini yaşatmak; sağlıklı, doğal ve yerel gıdaların tercih edilmesini sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Kurşun, etkinlikte Ayrelli gibi mevsimsel doğal ve yerel gıdaların kullanıldığını ifade etti.