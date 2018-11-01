“YENİDEN LEFKOŞA’DA OLMAK GURUR KAYNAĞI”

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 15:59

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin, Kıbrıs sorununu çok yakından bilen bir kişi olmasının önemine işaret ederek “Bu anlamda da sizlerle yürüteceğimiz yakın istişare ve işbirliğinin, gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, yeniden Lefkoşa’da olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Büyükelçi Başçeri, güven mektubunu sunarken, “Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi dilek ve selamlarını getirdim. Zat-ı alilerinin katında görev yapan Büyükelçi Derya Kanbay’ın geri çağrılma mektubunu, Zat-ı Devletleri’nin katına beni görevlendiren mektubu size sunmaktan onur duyuyorum. Yeniden Lefkoşa’da olmak bizim için gurur kaynağı” dedi.

Büyükelçi Başçeri’nin güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aramıza hoş geldiniz” diyerek, şöyle konuştu:

“Büyük önder Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılında sizin büyükelçi olarak aramanızda olmanız, bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Kıbrıs’ı biliyorsunuz, daha önce altı yılınızı burada geçirdiniz. Kıbrıs Türk insanını da biliyorsunuz, tanıyorsunuz, özelliklerini yakından tanıma fırsatı buldunuz. Büyük Atatürk’ün ilke ve devrimlerini ne kadar içselleştirmiş bir toplum olduğumuzun bilinciyle burada görev yürüteceğinizden hiç kuşkum yok.

Sizin burada olacağınız dönemde, Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da ileri bir noktaya gideceğinden kuşkum yok. Sizin bir başka özelliğiniz daha var, o da Kıbrıs sorununu çok çok yakından biliyorsunuz. Bizlerle birlikte mesai yaptınız. Bu anlamda da bu görevin bu dönemde gerçekleşmekte olmasının ayrı bir önemi ve anlamı. Bu anlamda da sizlerle yürüteceğimiz yakın istişare ve işbirliğinin, gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Büyük Önder Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesi ve laiklik ile bir hukuk devleti olma anlayışı Kıbrıs Türk halkının da anlayışıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizi burada karşılıyoruz. Burada geçireceğiniz dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ailece hoş geldiniz.”