YENİERENKÖY’DE HORTUM CİDDİ HASARA YOL AÇTI

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 13:52

Saat 20.00’de denizde başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum sonucunda zeytin ağaçları söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Hortum nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu, 6 küçükbaş hayvan telef oldu. Hortum garajlara da zarar verdi. Garajların çatıları ve duvarları yerlerinden sökülerek araçların üzerine düştü,

Hortum, çatılardaki su depolarını da yerinden söktü, bazı çatıların kiremitleri uçtu. Telefon hatlarını taşıyan direkleri sökülerek yola düştü.

Yenierenköy Belediyesi ekipleri, hortumun ardından oluşan olumsuzlukları gidermek üzere başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



Yollara savrulan ağaçlar kaldırıldı. Vatandaşların evlerindeki, hortum nedeniyle tehlike arz eden ağaçlarda budamalar gerçekleştiriliyor.

Telekomünikasyon Dairesi ekipleri de sökülen direkleri ve kesilen telefon hatlarını onarım çalışmaları başlattı.

Öte yandan gece yarısı etkili olan karla karışık kuvvetli dolu nedeniyle Kumyalı-Yeşilköy ana yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kayganlaşan yola ve mahsur kalan araçlara, Yenierenköy Belediyesi iş makineleri ile polis ekipleri müdahalede bulundu..



Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı açıklamada, hortumun ciddi maddi zararlara yol açtığını belirterek, Belediye ekiplerinin hortumun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Yeşilırmak, bölgede bir hafta içinde ikinci kez doğal afet yaşandığını hatırlatarak, afet nedeniyle vatandaşların mağdur olduklarını, devletin, vatandaşa yanında olduğunu hissettirerek zararlarını tazmin etmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilırmak, hortum sonucu birçok evde su depolarının uçtuğunu, çatıların araçların üzerlerine düştüğünü, ağaçların devrildiğini, mandıraların zarar gördüğünü ve hayvanların telef olduğunu belirtti.

Yeşilırmak, devletin vatandaşın mağduriyetini gidererek yanında olduğunu hissettirmesi gerektiğini yineledi.