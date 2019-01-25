YENİŞEHİR POSTANESİ HİZMETE AÇILIYOR

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:32

Postane, 28 Ocak Pazartesi’nden itibaren Posta ve Damga Pulu Satışı, Adi ve Kayıtlı Mektup Kabulü, Havale Kabul ve Ödeme, Koli ve APG Kabul işlemleriyle hafta içi 08.00 - 12.30 ve 13.00 – 16.15, perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 – 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Postanesi’nin hizmet vermeye başlayacağı Atatürk Caddesi üzerindeki binada bulunan Yenişehir Paket Postanesi, Kasım 2018’de Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasına taşınmış ve “Bakanlıklar Bölgesi Paket Postanesi” olarak hizmet vermeye başlamıştı.