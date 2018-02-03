Yer gök terörist dolu !

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 15:58

Savaş uçakları Raco'daki teröristleri vurdu! Afrin 'e Zeytin Dalı harekâtında Türk jetleri öğle saatlerinde Raco'daki terör mevzilerini bombardımana tuttu.Reyhanlı ve Kilis 'e roket saldırıları düzenleyen YPG 'li terörist ler, bugün Azez'i hedef aldı. Çarşıya isabet eden füze biri ağır dört kişinin yaralanmasına yol açtı.İnsansız hava aracının tespit ettiği terör yuvası, sınırdaki fırtına obüsü tarafından imha edildi. Hatay Hassa'nın karşısında yer alan Bilal Köy, YPG'li teröristlerden kurtarıldı. YPG'den kurtarılan Haliliye köyünde teröristlerden kalan silahların görüntüsü yayınlandı. Bir binaya toplanan silahlar arasında roketler, Doçka, Bixi, antitank mayınları yer alıyor.TSK: Afrin'e Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısı 897 oldu. Son 24 saatte 74 terörist öldürüldü.

14.15 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtında Türk jetleri öğle saatlerinde Raco'daki terör mevzilerini bombardımana tuttu.

14.00 : Reyhanlı ve Kilis'e roket saldırıları düzenleyen YPG'li teröristler, bugün Fırat KalkanıHarekâtı ile teröristlerden temizlenen Azez'i hedef aldı. Çarşıya isabet eden füze biri ağır dört kişinin yaralanmasına yol açtı.

13.50 : YPG'li teröristlerin mevziler arasında geçiş için kullandığı tünellerin fotoğrafları yayınlandı.

13.30 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı."

12.55 : Anadolu Ajansı: Türk ordu birlikleri, Racu Dağı çevresindeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Fırtına obüsleri ve tankların bombaladığı alandan şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükseliyor. Sınırın sıfır noktasındaki Kilis'in Hisar köyünden patlama sesleri net olarak duyuluyor, dumanlar görülüyor.

12.25 : Doğan Haber Ajansı: Teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev, insansız hava aracıyla tespit edildikten sonra fırtına obüsüyle ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü.

10.40 : YPG'den kurtarılan Haliliye köyünde teröristlerden kalan silahların görüntüsü yayınlandı. Bir binaya toplanan silahlar arasında roketler, Doçka, Bixi, antitank mayınları yer alıyor.

10.15 : TSK: Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısı 897. Bir gün içinde 74 terörist etkisiz hale getirildi, savaş uçakları 15 hedefi vurdu.

09.30 : Ağrı'da sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası yapan 21 kişi tutuklandı.

08.10 : Türk savaş uçakları, Raco ve Cinderes bölgesindeki terör mevzilerini bombaladı. Son 24 saatte Raco bölgesinde en az 13 YPG'li terörist öldürüldü, stratejik kasabanın kısa sürede tamamen kuşatılması bekleniyor.

08.00 : Afrin'in kuzeybatısındaki bir köy YPG'li teröristlerden alındı. Hatay Hassa'nın karşısında bulunan Bilal Köy, akşam saatlerinde kurtarıldı.

07.40 : Terör örgütü PKK'nın yandaşları, Almanya'da Türklere sopalarla saldırdı. Salzgitter-Lebenstedt kentinde gösteri yapan terör taraftarları, yoldan aracıyla geçen İbrahim Yıldız'ın aracını fark etti. Çocukların da bulunduğu aracı hedef alan PKK yandaşlarının saldırısı, görüntülendi.



07.30 : Danimarka'daki Türk dernekleri, Zeytin Dalı harekâtına destek gösterisi düzenledi. Yaklaşık 300 kişi, başkent Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde toplandı.

07.20 : Hafta içinde YPG'lilerin temizlendiği Bülbül kasabasında bir ÖSO askeri yavru köpekleri besliyor.



07.15 : Menbic'in kuzeyindeki El Hosheriye köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle YPG'liler arasında çatışma çıktı.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının 15. günü. Gelişmeleri dakika dakika canlı blogla aktaracağız.