“YEREL YÖNETİMLERDE YETKİLER ÇOĞALTILMALI”

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 16:17

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu, Birinci Boyut programına katılarak soruları yanıtladı.



Mahmut Özçınar, belediyelerin mali yapısı ve bu süreçte hükümetten beklentileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Mahmut Özçınar, yerel yönetimlerde yetkilerin çoğaltılması, belediyelerin gelir yapıları konusunda da yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Belediyelerin mali yapısı ile ilgili durum tespitinin iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Özçınar, belediyelerin toplanan gelirlerden alınan pay ile devlet geliri diye algılanan bir yapısı ve her belediyenin kendi bölgesine has olarak elde ettiği öz kaynak geliri ile bütünleşen bir bütçesi olduğunu anlattı. Özçınar, belediyecilikte gelen paylarla toplanan gelirlerin yarı yarıya eşit olduğunun da görüldüğünü ifade ederek ülkede gelir noktasında ulaşılacak dengenin mevcut olduğunu söyledi.



Mahmut Özçınar şöyle konuştu:



“Bizim sorunumuz, ülkemiz çok küçük, belediyeler birbiri içerisine girmiş, yetki ve sorumlulukları içerisinde bir dağınıklık mevzubahis. Her belediyenin kendine göre farklı gelişim ve özellik taşımasıyla gelirler arasında farklılıklar vardır. Bir belediyede vergi toplama oranları farklı, başka birinde farklı olabilir. Bölgede iş yerleri az olabilir, meslek vergileri düşük olabilir. Bu, tahsilattaki bir sorun gibi algılanıyor, böyle düşünülüyor ama bu bana göre yanıltıcıdır.”



Yerel yönetimlerde bir reform, değişim ve gelişim isteniyorsa görev tanımından başlanarak, yetki noktasındaki sorumluluğun da çoğaltılarak aşılması gerektiğini kaydeden Özçınar, “Bu da belki de ayrı bir bakanlıkta, ayrı bir yönetim yapısında, belki de bir müsteşarlık adı altında da sağlanabilir” dedi.



İçişleri Bakanlığı’nın sorunlara karşı daha spesifik ve öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Özçınar, belediyelerin en son düşünülen noktada olduğu söyledi.



Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği olarak Meclis’ten beklentilerinin de öncelikli olarak yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi ile kırsal yapının netleştirilmesi olduğunu kaydederek kırsalı ve kenti aynı kategoriye sokmanın uygulamada sorun yarattığını kaydetti.

Mahmut Özçınar, “Şu anda belediyelerde yönetim zaafiyeti oluşmaktadır. Yetki ve sorumluluklarda büyük sıkıntılar, denetim noktalarında büyük zaafiyetler olacak. Öncelikle personel tüzüğünün hemen geçmesi gerekir. Belediyeler Yasası’nda öncelik olarak gelirlere yönelik olarak artışların bir an evvel güncellenmesi gerekir” dedi.



Yerelde daha fazla yetkilerin çoğaltılması, vatandaşa daha süratli ulaşabilmenin yolunun bulunması gerektiğini kaydeden Özçınar, sürdürülebilir bir yapının şart olduğunu vurguladı. Özçınar, “Önce belediyelerimizin gelir yapıları konusunda, genel yasal düzenlemenin yapılabilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.



Yerel yönetimler için Dünya ve Türkiye’deki doğru örneklerin alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de bu adaptasyonun sağlanabileceğini anlatan Özçınar, hizmet satın alma yöntemlerinin belediyeler içerisine yerleşmesi gerektiğini belirtti. Mahmut Özçınar, belediyelerin kendi yapılarını bozmadan, hizmeti daha süratli ve daha ucuz sunmamın yolunun bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekti.