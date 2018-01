Yerli ürünler bizi resmen zehirliyor

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 11:51

Tarım Dairesi 29 Aralık 2017-4 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber,Çeri Domates,Buğday,Armut Çeşitleri, Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya ratlanmamıştır. Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası, Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait Ispanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait Domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait Pazı da 2. alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 2 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz 3 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 4 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 5 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz 6 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 7 Onbaşı İş.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 8 Onbaşı İş.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 9 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz 10 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz 11 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 12 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Temiz 13 Akari Free Port İthal Buğday Temiz 14 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 15 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz 16 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 17 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 18 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 19 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar(İh) Temiz 20 Emirali Kırşan İskele Enginar(İh) Temiz 21 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz 22 Bayur Ltd. Haspolat Maydanoz Temiz 23 Bayur Ltd. Haspolat Ispanak Temiz 24 Bayur Ltd. Haspolat Gömeç Temiz 25 Bayur Ltd. Haspolat Ç.Lahanası Temiz 26 Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz 27 Mustafa Arkoy Çayönü Pancar Temiz 28 Halil Bender Düzce Ispanak Limit Üstü 29 Sadık Kıllıç Düzce Patates Temiz 30 Hasan Beşerler Düzce Ispanak Temiz 31 Mustafa Lekesiz İncirli Ispanak Temiz 32 Ayşe Deniz İncirli Golyandro Temiz 33 Gürsel Çağasel Beyarmuda Patates Temiz 34 Hasan N.Haydaroğluları Beyarmuda Patates Temiz 35 Pembe Deveciler Türkmenköy Ispanak Limit Üstü 36 Halil Turan Güzelyurt Mandalin(İh) Temiz 37 Gürsel Sekmen Gaziveran Mandalin(İh) Temiz 38 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Mor K. Marul Temiz 39 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Marul Temiz 40 Erdinç Gönen Cengizköy Maydanoz Temiz 41 Ekrem Başar Cengizköy Bezelye Temiz 42 Erdinç Gönen Cengizköy Pazı Temiz 43 Erdinç Gönen Cengizköy Pırasa Temiz 44 Mehmet Yoran Bostancı Marul Temiz 45 Mehmet Yoran Bostancı Ç.Lahanası Temiz 46 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz 47 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz 48 Macit H.Yusuf Güzelyurt Mandalin Temiz 49 Galehan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz 50 Sema Oğur İskele Enginar(İh) Temiz 51 Hatice Sancar Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz 52 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz 53 Cuma Özdemir Tatlısu Domates Limit Üstü 54 İllias Pedri Koruçam Kereviz Temiz 55 İllias Pedri Koruçam Domates Temiz 56 Mithat Kayıkçı Akdeniz Patlıcan Temiz 57 Mithat Kayıkçı Akdeniz Marul Temiz 58 Ahmet Kayım Çatalköy Pazı Limit Üstü