YETTİ AMA ARTIK !

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 12:52

Ülkede cereyan eden ve önlenemeyen cinayet, tecavüz, soygun ve uyuşturucu suç oranları artış kaydederken halk bu olaylardan dolayı kendini güvende hissedemiyor.

BİZİ KİM KORUYACAK !

Özellikle Afrikalı ve Pakistanlı vatandaşların karıştıkları şiddet olayları neredeyse zirve yaptı. Son olarak “Bimbo” lakaplı bir Afrikalı öğrencinin dövülerek öldürülmesi sonrasında, hala cinayet zanlılarının bulunamaması, polisin suça karışan öğrenciler konusunda yeterli bilgiye sahip olamamasından dolayı bu tür suçların arttığına işaret eden vatandaşlar, “bizi kim koruyacak” diye endişe duyuyor.

ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE GELİYORLAR

KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen ancak bir süre sonra öğrenci yükümlülüklerini yerine getiremeyen çoğunluğu Afrika ve Pakistan kökenli öğrenciler, ülkede kaçak olarak ikamet etmeye ve yaşamak için de suça bulaşmaya mecbur kalıyorlar.

Bunların çoğu ya uyuşturucu ya da fuhuş çetelerinin ellerine düşerek, ülkede huzuru bozmaya başlıyorlar. Yapılan araştırmalara göre de üniversitelere öğrenci olarak kayıt yaptıran Afrika kökenli öğrencilerin, kaldıkları yerler konusunda doğru bilgi vermedikleri için polisin elinde de sağlıklı bilgiler yok maalesef.

67 İHRAÇ KARARI ÇIKMIŞTI

Polisten elde edilen bilgiler doğrultusunda 2013-2016 yılları arasında Afrikalı öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu yaklaşık 67 kişinin KKTC’den ihraç edilme kararı çıktığı öğrenildi. Ancak ülkedeki üniversitelerin suça karışan öğrencilerinin okulla ilgili ilişkilerinde hassas davranmaması ve olayı tamamen ticari boyutta ele almaları sebebiyle hala öğrenciliklerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLAR

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu ticareti, tecavüz, soygun, haraç, internet dolandırıcılığı ve kara para aklama konusunda başı çeken Afrika kökenli öğrencilerin yaşadığı lüks yaşam da dikkatlerden kaçmıyor.

Afrika gibi ekonomisi kötü bir kıtadan buraya gelip altlarına son model arabalar çekerek, lüks villalarda ihtişamlı yaşam süren öğrencilerin bu kadar parayı nereden temin ettiklerine kafa yormaya gerek yok.

GÜNEYLE İŞBİRLİĞİ YOK

Özellikle son yıllarda, Pakistanlı ve Afrika kökenli öğrenciler, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve soygun olaylarında başı çekiyor. Kuzeyde cinayet işleyerek, cinayet zanlısı olarak Güney Kıbrıs’a kaçan Pakistanlılar konusunda da Güney Kıbrıs ile ortak bir konsensüs de oluşabilmiş değil. Oysa suç ve suça karışanlar konusunda Güneyle işbirliği sağlanabilse en azından faili meçhul cinayetler de son bulmuş olur.

POLİS NE YAPIYOR ?

Gazimağusa bölgesinde ve genellikle DAÜ etrafında kümeleşen kafe-bar gibi eğlence merkezlerinin polis tarafından mercek altına alınmasını isteyen bölge sakinleri, buralarda her türlü uyuşturucu ticareti yapılıyor ve polis te bunu biliyor diye konuştu. Bu civarda oturan mahalle sakinlerinin, “eğer biz bu bölgede oturanlar olarak bu olayları gözümüzle görüyor ve çaresiz izliyorsak polis ne yapıyor” diye tepki gösteriyorlar.