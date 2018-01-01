Yılbaşı talihli biletleri

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 12:10

61 Milyon Çeyrek Bilete, 1’i “KKTC” Yılbaşının KKTC’deki şanslısı 15 milyon 250 bin TL kazandı.

TC MİLLİ PİYANGO’da 61 milyon TL’lik BÜYÜK İKRAMİYE çeyrek bilete isabet etti. Dört şanslı isimden biri KKTC’de! 9794035 numaralı çeyrek bilet sahipleri BÜYÜK İKRAMİYE kazandı.

KKTC - İstanbul - Samsun ve Antalya’da satılan biletler ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira 9794035 numaralı çeyrek biletlere isabet etti. Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı. Yılbaşı ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar 4 ve 6 oldu.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA 4136086 500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı. 1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 8757022 1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu.

Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı. 2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 9201621 2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı. 5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 2551923 5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı. 10 MİLYON KAZANAN NUMARA 0798081 10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı. TC MİLLİ PİYANGO biletinizi sorgulamak için TIKLAYINIZ. KKTC DEVLET PİYANGOSU çekiliş sonuçları Büyük ikramiye 119105 numaralı bilete isabet etti! KKTC Devlet Piyangosu 1 milyon TL büyük ikramiyesi 119105 numaralı bilete isabet etti. http://www.kktcpiyangolar.com/devlet-piyangosu-cekilis-sonuclari.php DEVLET PİYANGOSU biletini kontrol etmek için tıklayınız!