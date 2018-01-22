Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:14

İDRAR KOKUSU BEZDİRDİ!

Yıllardır bir çivi dahi çakılmayan Lefkoşa Terminal alanının hali içler acısı.

Yıllardır bir çivi dahi çakılmayan Lefkoşa Terminal alanının hali içler acısı. Özlem ÇİMENDAL Yıllardır atıl durumda olan ve kaderine terk edilerek, bir çivi dahi çakılmayan Lefkoşa Terminal alanının hali içler acısı. Bina bakımsızlıktan dökülüyor

Terminal alanında bulunan bina bakımsızlıktan dökülürken, bina içerisindeki eşyalar ve dükkanlar da yıpranmış ve sağlıksız durumda. Kablolar tavandan aşağı kadar sarkmış vaziyette. Alanın yeterince temizlenmemesi bir yana binanın duvarlarının sıvaları dökülmüş ve çoğu lamba da yanmıyor.

Şoförler de şikayetçi Terminal binasının durumu, günlerinin çoğunu direksiyon başında ve terminal alanında geçiren şoförlerin de şikayetine neden oluyor. Terminal alanının ne şoförler ne de yolcular için uygun koşullar barındırmadığından bahseden terminal şoförleri, alanla ilgili daha önceleri de defalarca ilgili makamlara şikayette bulunmalarına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını dile getirdiler. Ağır idrar kokusu canlarından bezdirdi

Alandaki tuvaletlerin paralı olduğunu anlatan Terminal alanı sakinleri, buna karşın tuvaletlerde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdiler. Alanın ağır idrar kokusu altında olduğunu vurgulayan Terminal sakinleri ve şoförler, bu sorunun da yıllardır çözülemediğini ifade ettiler. Yolcuların bekleyecekleri bir yer bile yok Lefkoşa Terminal alanındaki olumsuzluklardan yolcular da şikayetçi. Belli bir düzenin de olmadığı alanda, yolcuların ne oturabilecekleri bir bank ne de yağmurda çamurda ıslanmadan bekleyecekleri bir durak ya da alan mevcut.

Kaynak: Yeni Bakış