YOL KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2019 Pazar 21:03

Ercan Havaalanı civarında yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı olarak bulunan cesedin çürümüş olduğu tespit edilirken, cesedin bir kadına ait olduğu belirtildi.Tespit edilen cesette bıçak izleri bulunduğu iddialar arasında yer alıyor. Saçları uzun olduğu için kadın olduğu düşünülen cesedin bölgeli bir kadın tarafından bulunduğu bildirildi.



Son zamanlarda bir kayıp ihbarına rastlanmadığı gelen bilgiler arasında. Cesedin deforme olması nedeniyle öldürülme şekli ve nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Cesedin kimlik tespiti de henüz yapılamadı.Polisin olay yerine ulaştığı ve inceleme yapıldığı öğrenilen bilgiler arasında.