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Yolcu uçağı pisten çıktı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:59
Yolcu uçağı pisten çıktı
Trabzon Havalimanı'nda büyük panik

Trabzon Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı.

     

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistten çıktı.


VALİ YAVUZ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek 'Herhangi bir yaralı yok.' dedi.

SABAH 8'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK

Yolcu uçağının Pegasus firmasına ait olduğu belirtilirken, havalimanı apronu 08:00'a kadar kullanıma kapatıldı.

 

 

Yolcu Uçağı

 

     
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