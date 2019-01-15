“YOLLARDAKİ ÇUKURLARI KAPATMAKTAN ACİZİZ”

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:13

Yollardaki sorunların kaza nedeni olduğunu kaydeden Saner, yollardaki çukurları kapatmaktan aciz olunduğunu belirtti.

“Bu konularda kimse şartname, ihale hazırlıyorum diyerek bana gelmesin” diyen Saner, ihale yapılmadan atılan adımlar olduğunu kaydederek, aciliyet şartlarını göz önüne alarak kimsenin hükümete “neden ihaleye çıkmadın” demediğini söyledi.

Ciklos’ta yapılan hatayı İnşaat Mühendisleri Odası’nın bağıra bağıra açıkladığını ancak hükümetin bu konuda hiçbir şey yapmadığını savunan Saner, 30 Nisan 2018’de Ciklos yolu konusunda sözleşme, şartname, iş programı, keşif programı konusunda yazılı soru önergesi verdiğini anlattı.

Saner, bu soruya henüz cevap gelmediğini kaydetti.

Saner ilgili bakanlar Meclis’te bulunmadığı için planladığı konuşmanın tamamını yapmadığını da söyledi.

Saner konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, önceki hükümet döneminde milletvekilliği yaparken, yapılan hatalar nedeniyle istifa eden bakanlarla ilgili konuşmasından parçalar da okudu.

Ersan Saner, şu anki hükümetin Çeler’in bahsettiği yetkililerle aynı onura sahipse istifa etmesi gerektiğini de kaydetti.