Ana Sayfa Dünya Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısını yakaladı.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:19
Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısını yakaladı.

 

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay'ına bağlı 'hudut kartalları' olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişilik bir kaçak grubu tespit etti.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisiM.A, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesiA.C.E, örgütle ilişkisi tespit edilen İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H ile FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaptığı iddia edilen Pakistanuyruklu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve üzerinde harici bellek ile döviz bulunan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İran'da gelerim devam ediyor
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık