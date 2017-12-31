Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:19

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay'ına bağlı 'hudut kartalları' olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişilik bir kaçak grubu tespit etti.



Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisiM.A, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesiA.C.E, örgütle ilişkisi tespit edilen İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H ile FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaptığı iddia edilen Pakistanuyruklu şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan ve üzerinde harici bellek ile döviz bulunan şüphelilerin işlemleri sürüyor.