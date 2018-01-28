Yunan bakan kardak'a yaklaştırılmadı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:15

Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı

Savunma Bakanı Kammenos, çelenk atmak üzere hücumbotla geldiği Kardak bölgesine yaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından, Kardakbölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen YunanistanSavunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak'a yaklaştırılmadığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YunanistanSavunma Bakanı Panos Kammenos'un, çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile geldiği Kardak'a, Sahil Güvenlik ekiplerince yaklaştırılmadığı ifade edildi.



Açıklamada, Yunan heyetinin, yapılan ikaz üzerine herhangi bir gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk ettiği belirtildi.