"YURTTAŞLIK BİR HAK DEĞİL, LÜTUFTUR"

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:50

Baybars şunları söyledi:

“Şu anda sonuçlanan veya dinlenen bir dava yok. Ara emirlerine kişilerin hak kaybı olmaması için itiraz etmemiştik. Ülkede kalışları da sıkıntıya girmesin diye kendilerine 90 gün bir süre koymuştuk. Bir pilot dava belirlenip o yapılacak. İstisnai yurttaşlık verilmeye devam ediyor.

Prensipler belirledik. Adamına göre muamele etmiyoruz. Bugün yine Bakanlar Kurulu’nda bu akşam bu soruların sorulacağını söylemiştim. Bizim nüfus politikamız yok noktasına gelindi. Ne kadar çok kendi ekonomik gelişmemiz, kültürel kimliğimiz, dini, ideolojik bakışımız çerçevesinde bu ülkede nicelik ve nitelik itibariyle nasıl bir nüfus istediğimiz noktasında bir politika üretilmedi. Ben bunun İçişleri Bakanlığı’nın görevi olduğunu da düşünmüyorum. Ekonomi, eğitim bakanlıklarının yürüteceği bir iştir. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bundan 6 ay önce iki taslak hazırladık Yurttaşlık Yasası’yla ilgili. Birisi Yurttaşlık Yasa Tasarısı, diğeri de Beyaz Kimlik Yasası. Geçmiş hükümetlerin hazırlamış olduğu birçok taslak vardı. Onlardan da esinlenerek iki tasarı yaptık ama beyaz kimlik yasasında kimse çok fazla çalışma yapmamıştı. Bu noktada biz her ikisinin de eşzamanlı geçmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ülkenin yurttaşlıkla ilgili taleplere baktığımızda, taleplerin çoğunun ekonomik sebepli olduğunu görüyoruz. İş kuramayan, şirket açamayan, yatırım yapamayan, burs alamayan, üniversite harcını karşılayamayan, sağlık hizmetinden bir yere kadar yararlanan gibi kesimlerden gelen talepler olduğunu görüyoruz. Yurttaşlık, ekonominin yanında aidiyetle de ilgilidir. Biraz da nitelik üzerinden gidilmesi gerekiyor.O aidiyet bağının gelişmiş olması gerekli.

Yurttaş olmayan, çalışma izniyle bulunan kişilerin çocukların 18 yaş altındakilerin kaydı da yoktu. Bu altyapı hizmetidir. Eğitimi, sağlığı planlarken sadece yurttaş nüfus değil ülkede yaşayanlar üzerinden gidersiniz. Yurttaşlık bir hak değil bir lütuftur. Bir ülkede yaşamak ve ekonomik bağınızın olması o ülkenin yurttaşı olmanız için yeterli değildir”.