YUSUF NAMOĞLU İSTİFA ETTİ!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 19:22

Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem hatalarının ardından; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, bugün yaptığı açıklamada "MHK'nin gitmesi bizi kesmez, bizim MHK'le işimiz yoktur. Gördüğümüz kadarıyla Yusuf Namoğlu gidici, bize mal etmesinler. Bizim onlarla işimiz yok, bizim işimiz TFF ile. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Trabzonspor maçı hakemle konuşuluyor, bu bizi çok üzüyor. VAR kayıtları yayınlansın. Bizim aleyhimizdeyse biz gereken söylemi yaparız. Hiç de rahatsız olmayız. Bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptığı belirterek hakemliği bırakmalarını istedik. TFF'nin de bütün kurumlarıyla istifa etmesini istedik. Her açıklamamız da bana yol, su, elektrik olarak döndü. MHK'nin başına isterse en fanatik rakip taraftar başkanı olsun. Bizim maçımızı fanatik bir hakem gelsin yönetsin, beis duymayız. Kurulun başkanı kim olmuş, bizi hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.