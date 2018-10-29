YUSUF'TAN KÖTÜ HABER...

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık geçiren takımın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı için resmi açıklama geldi.
Bordo-mavili kulüp, sol kalça kasında ikinci dereceden yırtık tespit edilen Yusuf Yazıcı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;''Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz” dedi.''