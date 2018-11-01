YUTU TAYFUNU 9 CAN ALDI

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 09:21

Filipinler'in kuzey kesimlerini dün etkisi altına alan Yutu tayfununda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, tayfunun neden olduğu heyelanda, yapımı ve tadilatı süren iki hükümet binasının toprak altında kaldığını ve kurtarılmayı bekleyen onlarca kişi bulunduğunu belirtti.

Emniyet yetkilisi Rolando Nana, tayfundan dün 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, tayfunun neden olduğu Dağ Bölgesi'nin Natonin kasabasında meydana gelen heyelanda da 3 kişinin öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Nana, heyelan bölgesinde toprak altında kalan 4 kişinin kurtarıldığını, en az 18 kişinin kayıp olduğunu, arazinin dar olması ve yolların kaya parçalarıyla kapanmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.

Çalışmalara, işçi, polis, itfaiye çalışanları ve gönüllülerle 100'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Yetkililer, Yutu tayfununun, dün sabah erken saatlerde Isabela şehrinin Dinapigue kasabasını saatte 150 kilometre hızla vurduğunu ve rüzgar hızının zaman zaman saatte 210 kilometreye ulaştığını belirtmişti.

Ağaçları ve elektrik direklerini deviren, evlerin çatılarını uçuran tayfun öncesinde, ülkenin kuzey bölgelerinden 10 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edilmişti.

Ülkede geçen ay etkili Mangkhut tayfunu nedeniyle 100'den fazla kişi ölmüşt