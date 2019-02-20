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YÜZDE 70 GÖRME ENGELLİ DİREKSİYONDA!

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan araç sürücüsü zanlı Merve Türksev dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
YÜZDE 70 GÖRME ENGELLİ DİREKSİYONDA!

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve yapılan tetkiklerde kafatasında kırık ve beyin kanası geçirdiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis, müştekinin beynindeki kanamanın arttığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi.
Zanlının gözlük takmadığı durumda yüzde 70 oranında görmediğini belirten Polis, bu hususta doktor raporu alındığını belirtti. Polis zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

(STAR KIBRIS)

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