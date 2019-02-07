ZAMANA OYNAMAYA YÖNELİK GİRİŞİME ONAY YOK!

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 19:34

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk tarafı, hem her iki tarafta, hem de BM’de birer kopyası olan uzlaşıların siyah, Kıbrıs Türk görüşlerinin kırmızı, Kıbrıs Rum görüşlerinin de mavi renkte yazıldığına dikkat çekiyor.

Kaynaklar, bundan dolayı, Kıbrıs Rum tarafının 3 sütunlu belge hazırlığı yapılması önerisini zaman kaybı olarak niteleyerek, böyle bir çabanın statükoyu zamana yayma dışında hiçbir şeye hizmet etmeyen zamana oynama girişimi olacağını belirtiyor. Kıbrıs Rum tarafının daha önce de defalarca gündeme getirmeye çalıştığı 3 sütunlu belge yaklaşımının, yeni bir fikirmiş gibi yeniden ısıtılarak gündeme getirilmesinin ne Kıbrıs Türk tarafından ne de BM’den olumlu karşılık görmesinin beklenmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü dünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lider Anastasis’in kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi (desantralizasyon) konusundaki somut önerilerini ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ile kararlara etkin katılım hakkının kabulü konusundaki kararını öğrenmeyi beklediğini açıklamıştı.

Kıbrıs Türk tarafının kurucu devletlerin yetkilerinin tutmuna karşı, Kıbrıs Rum tarafı bugüne kadar geleneksel olarak merkezi hükümetin yetkilerinin artırılmasını savunuyordu.

Rum Lider Anastasiadis, son dönemde gündeme getirdiği gevşek federasyon yaklaşımından hemen sonra ortaya attığı, desantralizasyon kavramını bugüne kadar henüz netleştirmeyerek, içi boş bir kavram olarak bırakmış durumda.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı ile geçtiğimiz Ekim ayındaki son gayrı resmi görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sorusu üzerine desantralizasyon konusunda henüz herhangi bir çalışma yapmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada bu durumu ifade etmişti.

Kamuoyuna desantralizasyon fikriyle ilgili çalışma yapacağını söylemesinin üzerinden geçen 4 ayın sonunda Anastasiadis’in, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan görüşmede yaklaşımını artık somutlaştırması bekleniyor.

Kaynaklar, Rum liderliğinin Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı’nın hemen öncesindeki süreçte de o güne kadarki yakınlaşmaların ve ayrılıkların yer alacağı 3 sütunlu bir yeni belge hazırlanması önerisini getirdiğini anımsatarak, tüm uzlaşı ve ayrılıkların BM ve tarafların kayıtlarında zaten yer aldığını, bunun için yeni bir çabaya girilmesine gerek olmadığını belirtiyor.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı, bugün Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Anastasiadis’in, liderler görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’dan uzlaşılar, yakınlaşmalar ve kalan farkları içeren 3 sütunlu bir belge çalışması başlatılmasını talep edeceğini iddia etmişti.