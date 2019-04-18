ZAROĞLU-MANAVOĞLU SOSYAL MEDYADA KAPIŞTI

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:49

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun, sosyal medya hesabından, trafik cezasını ödeyerek, “milletvekiliyim özel muamele talep etmedim” diyerek ödediği trafik cezasını paylaşmasının ardından, Manavoğlu’nun kendisine gönderme yaptığını iddia eden Zaroğlu, Manavoğlu’na yanıt verdi.

Zaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı yanıtı;

Sn. GÜLŞAH MANAVOĞLU’ NA CEVABIMDIR..

#SnVekilim..

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Dün sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımda, ÖDEDİĞİNİZ TRAFİK CEZALARININ PAYLAŞIMINI, YAPMIŞSINIZ..

Öncelikle tebriklerimi sunarım…

Ancak; hemen altını çizerek belirtmeliyim ki, yaptığınız paylaşımın, şahsımın başından trafik de geçen müessif hadisenin hemen sonrasına denk gelmiş olması, son derece manidar olduğu için, bu metnin kamuoyuna duyurulması zorunluğunu da doğurmuştur..

Ayrıca, başımdan geçen müessir hadiseyi yakinen takip etmiş olsaydınız, emin olun ki yaşadığım olayın, basit bir TRAFİK CEZASI ÖDEYİP, ÖDEMEMEK TEN KAYNAKLANMADIĞINI KOLAYCA İDRAK EDERDİNİZ…

Keza yine aynı mecradan, yani sosyal medya dan yaptığınız paylaşımlar sayesinde, başta beyzbol sopası ve kırbaca olan ilginizi de biliyoruz..

Ancak; şu hususu da bilmenizi isterim ki, her ne kadar, benim bahse konu emtealara, sizin kadar doğrudan veya dolaylı ilgim olmasa da, keşke o noktada gösterdiğiniz hassasiyeti, başımdan geçen olayda da gösterip, paylaşım öncesi, benimle olaya ilişkin istişare de bulunmuş olsaydınız..

Son olarak bir hususu daha ifade etmek isterim ki..

Sn. Vekil bir söz vardır..

VUR AMA, ÖNCE DINLE…

Gülşah Manavoğlu, aşağıdaki sözleri ve ceza kağıdını paylaşmıştı,

Hız kameralarından mektup geldi 5i0km yi 71 kmyle geçmişim 2inci dilim cezaya girmişim …. ceza kağıdını nereye koyduğumu bulana kadar normal ödeme tarihini 1 gün geçirmişim…. cezam neyse gittim verdim , yasaya göre maddi cezanın 2 mislini …

Milletvekiliyim dahası da soyadım Manavoğlu…Özel muamele talep ettim mi?