“ZAROĞLU’NUN İFTİRALARI, YARGI YOLUNU AÇMIŞTIR”

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:23

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve yargı önünde bu iftiraların ispatlamasını talep edeceklerini bildirdi.

Özkıraç, Zaroğlu’nun kendilerini “sarı sendika” olarak nitelediğini savunarak Zaroğlu’na ve YDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu; bu açıklamalarla “sınırları oldukça zorladığını” belirtti.

“Topluma enerji üreten ve bu görevlerini yerine getirdikleri sırada 8 tane görev şehidi veren Elektrik Kurumu çalışanlarının üyesi olduğu EL-SEN’e ‘sarı sendika’ demesi tamamı ile hadsizliktir” ifadelerini kullanan Kubilay Özkıraç, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve Zaroğlu’nun yargı önünde bunu ispatlamasını talep edeceklerini kaydetti.