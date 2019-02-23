Ana Sayfa Gündem “ZAROĞLU’NUN İFTİRALARI, YARGI YOLUNU AÇMIŞTIR”

“ZAROĞLU’NUN İFTİRALARI, YARGI YOLUNU AÇMIŞTIR”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kurum ve sendikaya yönelik açıklamalarının, iftira ve yalan olduğunu ve kendilerine yargı yolunu açtığını belirtti.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:23
“ZAROĞLU’NUN İFTİRALARI, YARGI YOLUNU AÇMIŞTIR”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve yargı önünde bu iftiraların ispatlamasını talep edeceklerini bildirdi.
Özkıraç, Zaroğlu’nun kendilerini “sarı sendika” olarak nitelediğini savunarak Zaroğlu’na ve YDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu; bu açıklamalarla “sınırları oldukça zorladığını” belirtti.
“Topluma enerji üreten ve bu görevlerini yerine getirdikleri sırada 8 tane görev şehidi veren Elektrik Kurumu çalışanlarının üyesi olduğu EL-SEN’e ‘sarı sendika’ demesi tamamı ile hadsizliktir” ifadelerini kullanan Kubilay Özkıraç, iftira ve yalanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve Zaroğlu’nun yargı önünde bunu ispatlamasını talep edeceklerini kaydetti.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

"ÇOK YAKINDA UBP HÜKÜMETİ DEVRALACAK"
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık