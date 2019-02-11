ZEHİR TACİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:41

Tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet öğütücü ve 1 adet MDMA içeren extacy türü uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı, dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, 9 Şubat günü zanlının ikametgahına operasyon gerçekleştirildiğini, polis ekibini fark eden zanlının içerisinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan uyuşturucu öğütücüsünü evinin penceresinden aşağıya attığını ifade etti.



Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücünün yanı sıra 1 adet MDMA içeren extacy türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının, tasarrufunda ele geçirilen maddeleri 8 Şubat günü Girne’de halen aranmakta olan bir şahıstan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu dile getirdi.

Meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve halen aranmakta olan bir şahıs olduğunu açıklayan polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)