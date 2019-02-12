ZEKİ ÇELER'İN KÖPEĞİ BULUNDU

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 13:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Aspro isimli köpeğinin bulunduğunu duyurdu.

Çeler’in paylaşımı şu şekilde:

“Aspro bulundu. Arayıp soran, yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Ataser Nakliyat çalışanları ve Ilgaz-Yeşiltepe sakinlerine de ayrıca teşekkür ederim. Bu duygunun nasıl bir duygu olduğunu anlamayan, hayvan ve insan sevgisinden mahrum vicdansızca yorum yapanları ise allaha havale ediyorum. Artık bahçenin tellenmesi ve tasmaya yön takip cihazı takmanın zamanı geldi”