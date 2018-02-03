Zeytin dalı operasyonunda 2 asker şehit oldu

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 16:39

Afrin'den karakola hain saldırı! 2 asker şehit Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ), 1 askerin çatışmada, 1 askerin de saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı. 5 yaralı asker de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 asker şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.



BİR ŞEHİT HABERİ DE AFRİN'DEN



TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerle girilen çatışmada 1 askeri şehit olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.