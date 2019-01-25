Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:56

Şahali, tarım kesiminin yüzünün gülmesinin ülkenin yüzünün gülmesi anlamına geldiğini belirterek, sezonun iyi geçmesi halinde ithalatın olmamasından kaynaklı döviz kaybının da önüne geçildiğini anlattı.

“TARIMSAL DESTEĞE 160 MİLYON TL AYRILABİLDİ, ZOR BİR YIL OLACAK”

Tarımsal desteklere değinen Şahali, 2019 yılı bütçesinde tarımsal desteğe 160 milyon TL ayrılabildiğini, tarımsal desteklere ayrılan kaynak enflasyon oranında artmadığı için bu açıdan zor bir yıl geçirilebileceğini kaydetti.

Bol yağışların yer altı su kaynaklarının artmasına da önemli katkı yaptığını vurgulayan Şahali, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını, her damla yağmur suyunu denize gitmeden kontrol edebilmek gerektiğini, bu yönde Su İşleri Dairesi’nin ciddi çaba sarf ettiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dere yataklarının ıslahıyla ilgili de ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, devletin her şeyi korumakla yükümlü olduğunu ancak bireyin de koruması gerektiğinin altını çizdi.

Gıda güvenliğine değinen Bakan Şahali, ilaçlama nedeniyle tahıl ekili alanlar ve yakınında tüketilebilir ot toplanmaması yönünde yaptıkları duyurunun yanlış anlaşıldığını, dağ, bayır, her yer ilaçlı gibi bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

“DAĞ BAYIR AÇIKTIR, İLAÇLI DEĞİLDİR”

“Dağ, bayır açıktır, ilaçlı değildir” diyen Şahali, çam ağacı olmayan, arpa ve buğday ekili olmayan alanlarda, yumurta otu, ayrelli ve benzeri tüketilebilir otların toplanabileceğini hatırlattı.

“PAZARDAKİ ÜRÜNLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR”

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizleri gerçekleştirdiğini ve pazara gelmeden ürünlerin denetlendiğini belirten Şahali, pazardaki ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çizdi.

Şahali, bakanlık olarak doğru üretim için eğitim çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, bu eğitimlerin daha kaliteli ve verimli üretim amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kuraklık ve küçükbaş hayvan düşük tazminatlarıyla ilgili de açıklama yapan Şahali, bütçenin bu ay sonunda açılmasının ardından muhtemelen şubat ayı içinde somut gelişme olacağını, kuraklık ve düşük tazminatı ödemelerinin planlamada ilk sırada yer aldığını kaydetti.