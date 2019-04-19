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ZORLU TÖRE TABURCU EDİLDİ

Töre’nin bugün taburcu edildiği ve bir süre evinde istirahat önerildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:27
ZORLU TÖRE TABURCU EDİLDİ

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin sağlığı ve Çarşamba günü kalp nakli yapılan hastanın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 Nisan’da bypass ameliyatı yapılan Töre’nin bugün taburcu edildiği ve bir süre evinde istirahat önerildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü kalp nakli gerçekleştirilen hastanın sandalyeye oturtulduğu ve kısa  bir yürüyüş yaptırıldığı kaydedildi. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü vurgulanıdı.

 
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