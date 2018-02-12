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Zümrütköy’de acı kayıp

Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de yaşayan 72 yaşındaki Özgün Roza, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Roza, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:20
Zümrütköy’de acı kayıp

Zümrütköy’ün sevilen isimlerinden olan Özgün Roza hayatını kaybetti

Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de yaşayan 72 yaşındaki Özgün Roza, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Roza, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti.

Bölgesinde tanınmış bir sima olan Roza’nın vedası, sevenlerini üzdü. Eşini bir süre önce kaybeden Roza, 2 evlat sahibiydi. Roza’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaynak: Diyalog

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