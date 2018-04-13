Zurnanın Zırt Dediği Yer: Made İn Atlas Global!

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 02:24

Hey yavrum hey ! Yıllarca Kuzey Kıbrıs’a milyonlarca yolcu taşı, milyonlarca TL para kazan, Batan bir havayolu şirketinin yıllarca kaymağını ye sonra da final de, küstüm ben oynamıyorum, ne haliniz varsa görün diyerek, göz dağı verircesine, Kuzey Kıbrıs’tan çekiliyorum naraları at.

Bizler de haliyle vah efendim ah efendim diyerek dövünüyoruz! Neden peki?

Koca bir ülkenin bir havayolu şirketi yok diye. Bu kadar gazino ve otelin belden bağlı olduğu bir uçak firmasının kafasına göre hareket etmesi yüzünden, herkesin beyni sulanmış durumda. Peki yok mu bu işin çaresi diye soruyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor!

Kimse de çıkıp demiyor ki, yıllardır milyonlarca TL devlete kazanç sağlayan bir çok gazino ve otel birleşip bir havayolu şirketi kursun! Ya kimsenin aklına gelmiyor yada kimsenin işine gelmiyor!

Peki neler oluyor bu konuyla ilgili son günler de, hemen bir bakalım:

Önce bu büyük havayolu şirketi yöneticileri çekiliyoruz diye bildiri yayınladı, sonra da çıkıp bir bildiri daha yayınlayarak yok efendim bir yanlış anlaşılma var, biz sadece uçak sayımızı ve sefer sayımızı düşüyoruz diyerek geri vites yaptı yada bize öyle geldi.

Aba altından sopa göstermek gibi bir şey bu resmen. Hani akıllı olun, bakın istediğimiz zaman çekiliriz mesajı verdi. Ne kadar güzel!

Bunun karşısında bizim ülkemizin önde gelen simalarından bir tepki geldi mi? Maalesef gelmedi.

Şimdi o zaman geldik zurnanın zırt dediği yere:

Birincisi. Bu havayolu şirketinin ortağı olduğu bir otel ve gazino hala bu ülkede faal durumda madem çekiliyorsunuz onu da kapatın veya oradan da çekilin!

İkincisi. Sadece iki havayolu şirketinin tekeline kalacaksa Kuzey Kıbrıs ve bizler, her bir bilete bir ev kirası şeklinde rakamlar ödeyeceksek, bizlere müstehak, ödemeye devam edelim. Nasıl olsa hepimizi salak yerine koyuyor bu havayolu şirketleri!

Üçüncüsü. Eğer çekilecekse bu Atlas Global adlı havayolu şirketi çekilsin bitsin bu film, yoksa aklımıza sadece bunun bizleri konuşturmak için ve ilgiyi üstüne çekmek için kötü bir reklam politikası olacağı gelir.

Dördüncüsü. Onu bunu bilmem ama ülke ekonomisine katkı koyan bu kadar gazino ve otelin bu konuya acilen el atması lazım, eğer atmazsa iki tane havayolu şirketi ile beyin mastürbasyonu yapmaya devam ederiz.

Beşinci ve son olarak. Atlas Global’in yaptığı bu saçmalıktan nemalanmaya çalışacak olan diğer havayolu şirketleri bizi öpmeye her zamankinden daha yüklü bir şekilde devam edecek.

Böyle giderse Mersin - Taşucu seferlerine rağbet artmazsa iyidir!

Yada şaka ile karışık Mersin’den Kıbrıs’a suyu getiren anavatanımız, buraya bir de yol getirsin, Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlayalım, bu konu da böylelikle kapansın gitsin. Yoksa bu ülkede önüne gelen, canı istediği gibi, her şeyi yapar. Bizlere de sadece tartışması düşer.

Son olarak bir bakmanızı öneririm İstanbul - Kıbrıs seferlerine. Vallahi biraz daha zorlasanız her bir bilet fiyatına, önce bir ev taksitine, sonra da bir araba taksitine girersiniz!

O zaman ne diyoruz Bayanlar – Baylar?

Zurnanın zırt dediği yerdeyiz! KTHY’yi batıranlar utansın!